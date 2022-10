Sabor agridulce dejó anuncio de Petro sobre regalías en sector minero

El exministro de Hacienda, Maurico Cárdenas, aseguró que el mensaje del presidente sobre el tema de regalías fue contradictorio.

“El presidente Petro tiene razón en que los recursos del subsuelo son de la nación y las regalías no deben hacer parte de la contabilidad de las empresas. Con esa misma lógica, no debería pagarse imporenta sobre las regalías por no ser ingreso de las empresas”, dijo.

El centro de estudios económicos ANIF, ha explicado que las regalías son una transferencia que se hace a los gobiernos regionales para fortalecer sus presupuestos o, en otras palabras, un impuesto.

“Al no reconocerlas como tal y no permitir descontarlas del impuesto de renta supondría una carga adicional para las empresas que decidan explorar en el territorio nacional”, detalla.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, indicó que desde el gremio les preocupa “la insistencia sobre la no deducibilidad de las regalías. Esto va en contra de lo establecido por el Consejo de Estado y en contra de la dinámica mundial alrededor de la industria minera”.