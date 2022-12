Trabajadores, listos para recibir pago de la prima

“Aún no he podido comprar el Niño Dios de mis hijas porque estoy esperando en esta semana el pago de la prima que también me servirá para pagar una deuda que tengo”, dijo Juan Mercado quien trabaja en una compañía del sector de alimentos en la ciudad.

Juan es padre de dos niñas y ya tiene en mente en qué destinará el dinero de la prima de diciembre.

Se calcula que en Colombia cerca de 10 millones de trabajadores reciben el pago de la prima.

Esta prestación aplica para los empleados vinculados con un contrato formal, con excepción de quienes están bajo la figura de prestación de servicios, ya que este no es un contrato laboral sino administrativo.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que el pago de la prima de servicio es una obligación de los empleadores y que incluye a los trabajadores domésticos.

Se consideran trabajadores domésticos a quienes realizan tareas en el hogar como aseo, cocina, lavado, planchado, jardineros, cuidadores de fincas, conductores de servicio familiar, niñeras y mayordomos.

En el país hay 634 mil personas en esta ocupación.

“Estamos vigilando para que se cumplan las normas que tiene el Ministerio de Trabajo al respecto y estamos haciendo la vigilancia”, agregó.