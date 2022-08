Persiste deuda comercial de Venezuela con Colombia: Mincomercio

“Hoy en día no solamente no hay barcos, no hay contenedores, no solamente están costosos, sino que se están demorando de dos a tres meses, eso se cambiaría por un camión que en 72 horas está en la frontera. No hay mejor socio para Venezuela que Colombia por temas de velocidad”, puntualizó.

Según Mincomercio, los intercambios comerciales entre los dos países descendieron al registro más bajo en 2020, llegando a USD223 millones, mientras que para 2021 cerraron en USD394 millones, y este año, al concluir el primer semestre, ya superan los USD318 millones. El punto máximo de intercambio comercial fue en el 2008, con un total de USD7.211 millones, eso es 32 veces más que el comercio de 2020.