Los 6 artículos de la laboral que dispararían costos de las empresas

En el preámbulo del debate del proyecto de ley de la reforma laboral, el Gobierno nacional y el ministerio del Trabajo aseguran que la propuesta no incrementará los costos laborales, sino de recuperar los derechos perdidos con la Ley 789 de 2002. “Recortar derechos no es la vía para generar empleo”, dijo Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo.

La Ley 789, cuyo espíritu fue elevar la productividad con el aumento de las horas laboradas (7 am a 9 pm diurna, y de 9 pm a 6 am nocturna), plantea otro escenario y en el centro la productividad.

Si la reducción gradual de la jornadas semanales de 48 horas a 42 (Ley 2101) que entró en vigor este año, y está la propuesta de aumentar la licencia de maternidad (ver gráfico) la productividad que costó tendrá.

Como miembro de la OCDE, Colombia tiene una productividad de 19 dólares por hombre hora ($74.000 con una TRM de 3.938), mientras que el resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos promedio está en USD 60 ($236.000), cómo hará el país para aumentar la producción laboral

“Si el año tiene 52 semanas, y todos estos proyectos de ley para subir las licencias de paternidad, las afectaciones de la mujer o la afectación psicológica en el trabajo ¿cuánto realmente termina trabajando una persona en Colombia y en qué queda la productividad? No me estoy oponiendo a los derechos de las mujeres empleadas, y a quienes considero desde mi experiencia que me va mejor que con los hombres, pero nos plantea cómo el empleador ”, insiste José Fernando Mesa, gerente de la ETS Ayuda Temporal del Caribe.