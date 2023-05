Los fondos de pensiones no se acabarán sin reforma, dice Asofondos

“Por tanto, no es por el mercado que los fondos de pensiones no han crecido más: no han crecido por los subsidios en Colpensiones a quienes más ganan que ocasiona los traslados de personas y de recursos. Si no se hubiesen dado esos traslados y si no hubiesen existido esos subsidios para los ricos en Colpensiones, los fondos de pensiones serían $100 billones más grandes. Cuando hay un traslado el fondo de pensiones pasa a Colpensiones la totalidad de los recursos ahorrados durante la vida del afiliado, recursos que esta entidad se gasta en su totalidad y de inmediato”, explicó Asofondos.

En ese sentido, puntualizaron que si algunas personas de ingresos relativamente altos han decidido pasarse a Colpensiones es porque la competencia con esta no se da en igualdad de condiciones puesto que otorga subsidios a las pensiones altas a diferencia de los fondos de pensiones.

“Este tipo de traslados solo es conveniente para una población que representa tan solo el 5 % de los afiliados al sistema pensional, por lo que no comprometen de ninguna manera la estabilidad de los fondos”, concluye Asofondos.