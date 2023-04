Los ejes de la nueva política del servicio público de energía

La Creg analizará la factibilidad y la conveniencia de flexibilizar los requisitos de medida de los consumos de los usuarios residenciales, industriales y comerciales.

En el marco de las medidas de flexibilización que desarrollen esquemas de infraestructura de medición avanzada, los usuarios residenciales que los implementen serán eximidos del cobro de energía reactiva independientemente de su nivel de consumo de energía activa.

Asimismo, los usuarios no residenciales conectados a nivel de tensión 1 que cuenten con infraestructura de medición avanzada y que registren consumos de energía reactiva, no serán objeto del cobro de esta energía, siempre y cuando no superen el cincuenta por ciento (50%) de la energía activa consumida en el mismo periodo.