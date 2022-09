Las dudas que deja la idea del Gobierno de importar fertilizantes

El economista agrícola y ex presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia Rafael Mejía señala que tras el anuncio que hizo el Gobierno nacional sobre importar y subsidiar los fertilizantes se debe tener claro cuáles son los tipos de cultivos que se van a beneficiar y cuáles son los productos que se necesitan. “El Gobierno debe explicar cómo va a hacer porque no se puede importar a un valor y entregarlo a un agricultor sin comprobar que lo va a usar correctamente”, detalla. De igual forma, señaló que es necesario establecer si va a trabajar en este proceso con los gremios y articulación con las cadenas productivas. “Deben tener unas reglas claras de quién se va a beneficiar”, señala. El experto indica que no hay un análisis global que determine lo que se está sembrando en el país y cuáles son las expectativas de cosecha para saber lo que se debe importar y lo que va a costar.