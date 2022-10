¿Qué pasa con los barcos cargados con materia prima para Monómeros?

Otro caso es el del buque cargado de amoniaco para Monómeros. La embarcación de bandera belga procedente de Trinidad y Tobago se encontraba en la zona de fondeo desde el pasado viernes.

De acuerdo con información conocida por EL HERALDO, la embarcación ‘Kaprijke’, con 4.000 toneladas de granel líquido, no podía ingresar debido a que la zona del muelle a donde debía atracar la embarcación no tenía el calado requerido. Esta situación no tiene relación alguna con el calado del canal de acceso, que actualmente en 8.8 metros, según el último mensaje de seguridad de la Dimar.

Por esa razón, Monómeros debió contratar las labores de relimpia en la zona del muelle, las cuales ya terminaron. Posteriormente, se realizó la batimetría que permitió el ingreso de la embarcación.

En horas de la tarde de este jueves, la empresa colombo-venezolana emitió un comunicado, en el que informó que con la llegada del buque continúa el abastecimiento de Monómeros con las materias primas necesarias para reactivar y potenciar sus actividades industriales.

“Con este amoniaco, Monómeros fortalece cada vez más su capacidad productiva, al contar con el principal insumo para la fabricación de fertilizantes complejos NPK Nutrimon...”, sostuvo en la compañía en el comunicado.

De acuerdo con lo programado, el buque estará 12 horas en el muelle antes de zarpar en el día de hoy.