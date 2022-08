La lucha contra la pobreza que se librará durante el próximo cuatrienio

Una de las principales banderas de Gustavo Petro como presidente de la república es la lucha contra la pobreza. Esta apuesta comprende acciones transversales que pasan por diferentes frentes tanto económicos como sociales.

Tras el impacto de la pandemia y a cierre de 2021, un 39,3 % del total de la población nacional estaba en condición de pobreza monetaria y un 12,2 % en pobreza monetaria extrema.

“Lo que vemos es que bajó la pobreza en 2021, pero todavía es alta. Antes de la crisis por el covid, en 2019, ya había subido. Entonces tenemos niveles de pobreza superiores a los que había al inicio de la administración actual. Hay 2,8 millones de pobres más que en 2018 y aumentó la desigualdad”, ha señalado el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo.

Es así como el primer paso del nuevo gobierno para emprender el camino de la lucha contra la pobreza será un cambio del modelo económico que tradicionalmente se ha desarrollado en Colombia.

Se espera un modelo con mayor intervención del Gobierno que no deje a las fuerzas del mercado ciertas problemáticas como la pobreza, el hambre, la violencia, la falta de educación, salud y otros que son determinantes en los niveles de pobreza e inequidad.

El profesor de la Universidad del Rosario Alejandro Useche señala que desde el comienzo de la campaña presidencial Gustavo Petro ha enfatizado en la necesidad que tiene Colombia de contar con mayor justicia social, menor inequidad y mejores condiciones de vida para toda la población, en especial los segmentos más vulnerables.

“Entendiendo que la pobreza es un fenómeno que no tiene una sola causa, sino que se desprende de muchísimos factores, se debe entender que no hay una medida particular que el nuevo gobierno pueda implementar para luchar contra él”, detalló.

Useche afirmó que en la aplicación del nuevo modelo económico, el nuevo gobierno seguirá la línea de la social democracia.

A esto se suman las acciones en materia de programas sociales, la ley de lucha contra el hambre, reforma pensional y un contrato social que se impulsará desde el Ministerio de Agricultura.

El ministro Ocampo ha indicado que se desarrollará una reforma rural, en cumplimiento del acuerdo de paz, que comprende la redistribución de tierras que cobijará a unos 3 millones de hectáreas. “Es un tema que vamos a ver cómo se enfrenta”, sostuvo.

Destacó además el impulso al catastro multipropósito como una herramienta que ayudará a hacer más productivas las tierras.