La inflación anual de alimentos en Barranquilla llega al 26,60 %

Barranquilla no es ajena a las presiones inflacionarias que se presentan no solo en Colombia sino a nivel global y registró en abril una inflación anual del 10,64 %. En este contexto, los alimentos y bebidas no alcohólicas son los que más suben de precio y su inflación anual alcanza un 26,60 %, levemente por encima del promedio nacional para este grupo que es de 26,17 %.

Si bien la inflación anual de Barranquilla se encuentra 1,41 puntos porcentuales por encima del promedio nacional que en abril se situó en 9,23 %, no está entre las más alta del país, grupo que lidera Santa Marta con un 12,29 %.

Al detallar cuáles son los otros grupos de gasto en los que presentan aumentos, se encuentra que el de restaurantes y hoteles el segundo con mayores alzas, con un 19,27 % anual. Cabe recordar que dentro de este se encuentran las comidas en la calle o corrientazo, que vienen en aumento desde hace varios meses como consecuencia de un mayor precio de los alimentos.

Es importante señalar que los alimentos tienen un mayor peso en la canasta familiar que otros rubros que también suben, como es el caso de los muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar que registran una inflación anual de 13,87 %.

Otro grupo de gasto que sube en la capital del Atlántico es el de las bebidas alcohólicas y tabaco que tienen una inflación anual del 7,62 %. En lo que va corrido del año la inflación se ubica en Barranquilla en 6,10 %, mientras que el indicador mensual en abril fue de 1,28 %.

En cuanto a los servicios públicos, se encuentra que el grupo de gasto de alojamiento, agua, electricidad, cas y otros combustibles presentó una inflación anual en la ciudad del 6,06 %.

En el caso concreto de la electricidad, la inflación mensual en Barranquilla fue de 0,90 %, mientras que la anual llegó a 20,70 %.

El servicio de gas por su parte, tuvo una inflación mensual negativa de 1,35 %, mientras que la anual se ubicó en 9,37 %.

Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia, asegura que se mantienen riesgos al alza de los precios a nivel nacional por razones externas como la incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania y los efectos de la política “cero covid” en China sobre las cadenas productivas a nivel global.

También afectarán factores internos como la decisión gubernamental sobre los precios de la gasolina, afectaciones en las importaciones por depreciación del tipo cambio, un choque mayor al estimado del alza de precios a nivel global, entre otros.