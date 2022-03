La ciberseguridad, una necesidad que deben tener todas las empresas

“La ciberseguridad es uno de los riesgos que actualmente enfrentan las empresas y gobiernos de todo el mundo. La pandemia aceleró la digitalización de procesos, por lo tanto, también aumentaron los riesgos de ciberamenazas”.

Así lo expresó Antonio Cáceres, gerente de desarrollo de negocios de Hillstone Networks, que aseguró que en Colombia, “los ciberataques aumentan exponencialmente, tanto a grandes empresas como a pequeños negocios, por lo que es necesario blindarse ante el peligro”.

Si bien se piensa que las ciberamenazas solo atacan a las grandes empresas o al gobierno, los pequeños negocios también corren riesgo de verse afectadas.

“Con el aumento de la digitalización, también tienen riesgos para su dinero, datos y equipos TI”, afirmó Cáceres.

Es de aclarar que todos estos ciberataques a la base de datos de cada empresa o entidad se han aumentado debido a la guerra que se encuentra desatada entre Rusia y Ucrania.

“Esto ha sido exponencial, muchas de estas bandas cibercriminales que tuvieron un bajo perfil desde hace unos años atrás, han vuelto a atacar de manera constante, e incluso han sido financiados por los distintos gobiernos con el fin de obtener misiones internas”, indicó el gerente.

Las soluciones enfocadas en detección y mitigación de ramsonware y malware cuentan inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML).

Esto se traduce en que las actualizaciones contra las amenazas son más efectivas y rápidas. Ambas herramientas permiten detectar, analizar, responder y mitigar el peligro o nuevos virus que no se conocían y que son vitales para fortalecer la seguridad en la base de datos de cada empresa.

“Lo que no se ve no lo puedes proteger, por ende si tú no puedes visibilizar lo que está ocurriendo dentro de tus redes de datos o cómo se están consumiendo tus aplicaciones, va a ser imposible protegerlo, por eso cada empresa experta en ciberseguridad debe velar porque eso se pueda visibilizar para su respectiva protección”, puntualizó Cáceres.