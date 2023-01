Reforma pensional en Colombia: concertada y que minimice riesgos

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que la reforma es estructural, no paramétrica, porque pretende cobijar a los adultos mayores que no disfrutan de una vejez digna y que “tengan elementos que les permitan, a través del apoyo del Estado, liberar sus recursos y no vivan de la caridad de sus familias”.

Sin embargo, algunas informaciones que miembros del Gobierno calificaron de “falsas” apuntaron a que el proyecto incrementaría las edades pensionales fijadas desde 2014 en 57 años para mujeres y 62 años para hombres, junto con 1.300 semanas en el régimen solidario de prima media con prestación definida (público), y el régimen de ahorro individual con solidaridad (privado), que exige un capital acumulado que financie una pensión del 110% del salario mínimo y a la edad que escoja el afiliado.