Exfuncionarios lamentan salida de Carrasquilla del Banco de la República

En el texto, los exfuncionarios aseguraron que Carrasquilla es el “Exministro que por más años ha liderado la cartera del Ministerio de Hacienda, al que lideró fiscalmente a Colombia en la mayor crisis de la historia y a quien, con su gestión, ha demostrado su idoneidad por encima de cualquier orientación política... Respetamos las decisiones de la justicia, pero deja un gran sinsabor este fallo, justo ahora cuando el país más necesita de un manejo monetario y fiscal responsable”.

Dentro de los firmantes se encuentran Tito José Crissien, Ex Ministro de Ciencias; Diego Molano, Ex Ministro de Defensa; Fernando Ruíz, Ex Ministro de Salud; Alejandra Botero, Ex Directora del DNP; Alicia Arango, Ex Ministra de Interior.