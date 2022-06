Esto es lo que debe saber sobre la prima de servicio

“Este año no pude aprovechar el Día sin IVA porque no me pagaron la prima, pero tengo la idea de comprar un aire acondicionado cuando la reciba”, afirma Jorge Martínez, trabajador en una empresa del sector salud en Barranquilla.

A pesar de sus planes, Jorge reconoce que tal vez use este dinero para pagar algunas deudas. “Estoy esperando que me consignen esta plata para ver si me alcanza para todo lo que he pensado”, agrega.