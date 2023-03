Escándalo de corrupción tumba plan de importar gas de Venezuela

Uno de los nombres que resultaron salpicados fue el de Bernardo Arosio, quien es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A. Por esto razón, a través de un comunicado, la compañía colombiana Integral Energy Plus S.A.S decidió realizar una reunión de urgencia y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad, con lo que se tumba este acuerdo de una posible importación de gas.

“En la mañana de hoy el Fiscal General de Venezuela anuncio que dentro de las personas imputadas en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción se encuentra el señor Bernardo Arosio. Teniendo en cuenta que el señor Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., los accionistas de la empresa Integral Energy Plus S.A.S. se reunieron en la mañana de hoy en asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad", se lee en el comunicado.

Así mismo, aclaran que si bien Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., "su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia".

La sociedad colombiana reiteró que por el momento no se había adelantado ningún contrato de importación de gas, ya que este "estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022”.