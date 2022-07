“La Ley de Financiamiento es un asunto pendiente”: José Manuel Restrepo

R.

Un año y un par de meses es muy poco tiempo, me correspondía hacer una cantidad de cambios estructurales. Creo que se hicieron. Dejamos un camino trazado en la emisión de los bonos sociales y el marco de referencia para esa emisión quedará antes de cierre de este gobierno, pero la emisión misma no la alcancé a hacer. Hay también unos temas estructurales de país sobre los cuales hay que seguir trabajando en materia laboral, pensional y de formalización que yo hubiera querido abordar. Un tema en el que me comprometí enormemente y que creo que el Congreso tiene que darle la discusión fue el proyecto de ley de financiamiento para todos que establece instrumentos para el financiamiento a microempresarios, sector agropecuario e informal. Creo se que tiene que abordar este asunto porque es una preocupación de muchos ciudadanos, ya que el “gota a gota” o “paga diario” se ha convertido en una esclavitud para muchos colombianos.