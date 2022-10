El hueco fiscal no lo van a pagar los pobres: Petro

Durante su intervención en los Diálogos Regionales Vinculantes, que se llevan a cabo en Turbo, Antioquia, el mandatario dijo que el hueco fiscal “no lo van a pagar los pobres, ni las, ni los trabajadores de Colombia”.

“Por eso estalló la sociedad colombiana hace año y medio, por eso se prendieron las hogueras en las calles y las carreteras, y los barrios se alzaron y las juventudes decidieron”, indicó Petro.

Reiteró que se gastó más dinero del que se generó, en decenas de billones de pesos, agrandando el hueco o el llamado déficit fiscal, y que la razón fue que consideró mal manejo económico del país, por el anterior Gobierno.

“No, ellos no van a pagar el hueco que dejó el Presidente (Iván) Duque por su mala política económica; tiempo tuvieron los gremios económicos para decirle al Presidente Duque, “por ahí no es; no abra el hueco, no sobre-endeude al país”. Tiempo tuvieron para la corrección. No es el momento ahora, cuando queremos pagar esa deuda, con impuestos de las grandes fortunas improductivas, entonces que la pague el pueblo”, afirmó.