El Dane medirá indicadores de Barranquilla separados de Soledad

Agregó que desde el punto de vista práctico, se resuelven las inquietudes de algunos alcaldes que continuamente habían señalado que era necesario visibilizar estadísticamente solo a su ciudad capital y no en integración con el área conurbada.

Este fue precisamente el caso del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, quien en entrevista con EL HERALDO a finales del año pasado dijo: “El Dane se equivoca y se lo hemos dicho. No es consecuente con las cifras y los datos reales. No estamos midiendo las calorías que consume la gente, ni si come o no por gusto. Es una pregunta base que se puede interpretar de distintas formas”.

Esto en referencia a los datos de los informes de la entidad relacionados con pobreza.

El mandatario barranquillero argumentó que Barranquilla cuenta con “una realidad distinta al resto del área metropolitana”.

Tras conocer el anuncio del DANE, el secretario de Planeación del Distrito, Juan Manuel Alvarado, aseguró que estos cambios que aplican para las encuestas de mercado laboral, pobreza y pulso social usando la cartografía 2018 permiten desagregar a Barranquilla de Soledad.

“Es algo útil porque va a permitir conocer las dinámicas territoriales de forma más detallada. Barranquilla, en materia poblacional es la cuarta ciudad del país y Soledad, el municipio vecino es el séptimo”, agregó.

Tomando en cuenta esta situación de dos entes territoriales con un alto número de población, es favorable tener información por separado de sus condiciones.

“La desagregación nos va a permitir contar con análisis más detallados con los que podremos tomar decisiones. Esto es lo más importante para nosotros, contar con una información veraz y lo más cercana posible a la realidad”, sostuvo.