Ventas de café colombiano a EE. UU. alcanzan los USD 848 millones

Los principales estados en donde ha aterrizado el café colombiano, según el US Census Bureau, en los primeros siete meses de este año, han sido, en su orden: Nueva Jersey al que se vendieron US$ 175,7 millones en lo corrido de 2023, hasta julio; seguido por Luisiana por el orden de US$ 132,9 millones; Carolina del Sur por valor de US$ 128,2 millones; Texas y California, con transacciones por US$ 82,4 millones y US$ 62,8 millones, respectivamente.

El 61% de lo que Colombia vende a Estados Unidos llega a destinos de estados del este y del sur. “Esto demuestra la gran oportunidad que, en este producto, tenemos por aumentar participación en los otros estados y consolidarnos aún más en los mencionados, pero, para lograrlo es fundamental ponernos al día en todos los retos que se tienen”, agregó Lacouture al analizar las cifras.

Los departamentos exportadores de café hacia Estados Unidos en los primeros siete meses de 2023 y de acuerdo con cifras del Dane, han sido Antioquia con ventas por USD 190,8 millones; Bogotá con USD 122,2 millones; Huila (USD 101,8 millones); Quindío (USD 88,5 millones); Caldas (USD 79,7 millones).