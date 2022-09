Fórmulas que se barajan para aumento de la gasolina

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro del comienzo de una senda de aumento en el precio de la gasolina en Colombia, son muchos los interrogantes que presentan pues aún no se informó de cuánto sería el incremento ni cuándo comenzaría.

El último aumento en los precios de los combustibles en el país fue de unos $200 y se hizo en julio de este año por el Gobierno Duque, luego de que permanecieran estables durante el primer semestre.

Si bien el Gobierno no ha revelado cómo será aplicado el incremento, se espera que sea gradual y no acelerado para no afectar fuertemente a los consumidores del combustible y generar una subida de la inflación.

Son varias las fórmulas que se podrían aplicar y de acuerdo con la medida escogida así sería la subida.

La medida ha recibido el apoyo de los gremios del sector quienes han expresado que es necesario bajar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que subsidia el precio interno de la gasolina corriente y el ACPM y que impacta el déficit fiscal del país.

El presidente de Fendipetróleo, Juan Carlos Vélez, explicó que aún no se sabe la proporción del incremento y dijo que esta depende de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, según la disponibilidad de recursos y cumpliendo el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

“El alza depende de cuánto puede disponer el Gobierno para seguir subsidiando, bien sea en su totalidad o parcialmente la gasolina y el diésel en Colombia”, agregó.

El dirigente gremial afirmó que si el aumento es gradual, se deberá seguir subsidiando una parte del precio de la gasolina. “Si hoy se está subsidiando en unos $6.000 el precio del galón de gasolina corriente y lo aumentan en $1.000, tendrán que seguir subsidiando $5.000; entonces, esto depende de cuánto realmente el Gobierno nacional quiere subsidiar”, señaló.

Destacó que el mayor consumo de gasolina en el país está representado en la motocicletas y vehículos particulares. “En Colombia hay 12 millones de motocicletas y unos 6 millones de vehículos particulares que consumen gasolina”, indicó.

Aclaró que el gremio está dispuesto a dialogar con el Gobierno en la búsqueda de una fórmula que genere un menor impacto al bolsillo de los colombianos.

Precisamente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que el ajuste de precio de la gasolina se realizará teniendo en cuenta la inflación.

Por su parte, el gobierno anterior en el Marco Fiscal de Mediano Plazo propuso una ruta de incrementos en gasolina corriente y ACPM de $200 en junio y julio y de $250 en agosto de 2022, seguido de incrementos graduales y secuenciales, a partir de septiembre de 2022, de $400 y $250 mensuales, respectivamente, hasta cerrar los diferenciales de compensación.