El 63,3 % de los colombianos siente que el país empeoró en el último año

Esa es una de las conclusiones del estudio "Ciudadanía y democracia", hecho por el CNC, que señala además que el 61,7 % los consultados siente que el país no va por buen camino, el 34,7 % dice que sí y el 3,6 % no sabe o no responde.

Sin embargo, a una pregunta sobre la percepción del futuro, el 88 % dice ser optimista, el 10,3 % no lo está y el 1,7 % no sabe o no responde.

En cuanto a la visión que se tiene de los principales problemas del país, la encuesta mostró que son la corrupción, la seguridad y la economía.