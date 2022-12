Ecopetrol realizará crédito por USD1.000 millones con la banca internacional

Este plan contempla la sustitución del monto nominal vigente de USD665 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell, autorizado mediante Resolución No. 2733 del 04 de septiembre de 2018.

Además, se efectuarán los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol, autorizados mediante Resolución No. 4112 del 7 de diciembre de 2017.

“Para la obtención del empréstito, la Compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas. Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero internacional en la Compañía y su gestión proactiva de los vencimientos de deuda de 2023”, detalla la empresa en un comunicado.