La confianza del consumidor fue de 35,3 % en marzo

Así mismo, para el 41,4 % la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1 % será mejor.

En marzo del presente año, comparando la situación económica actual con la de 2021, el 63,2 % de los jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., mientras que el 75,7 % no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

Al preguntar por la situación económica del país, en marzo de 2022, el 60,6 % dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior, y para el 10,2 % era mucho peor.

Respecto a la economía del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 33,2 % manifestó que será igual y el 31,9 % que será peor.

La encuesta señaló que 63,3 % de las y los jefes de hogar manifestó que los precios aumentarán mucho en los próximos 12 meses, mientras que el 20,3 % dijo que aumentarán igual.