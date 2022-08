Impuesto saludable contribuiría a subir la inflación: expertos

La tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas se mantiene en un 35 %, pero el 50 % del impuesto de industria y comercio deja de ser considerado como descuento tributario contra el impuesto sobre la renta. El análisis de Posse Herrera Ruiz explica que las regalías pagadas por explotación de recursos naturales dejan de ser deducibles del impuesto sobre la renta. No se modifica el descuento de IVA del impuesto de renta por la compra, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos. Adicionalmente, el valor de ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios no podrá exceder el 3 % anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente antes de detraer las deducciones.