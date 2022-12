Compra de tierras para la reforma agraria comienza en la Costa Caribe

"La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura", dijo la ministra.

Con este componente de la reforma agraria se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país.