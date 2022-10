¿Busca ahorrar? Estos 5 métodos pueden resultar un alivio para el bolsillo

El primer tip invita a hacer primeramente un presupuesto mensual, quincenal o semanal (como se reciban los ingresos) y asignar cada tipo de gasto a un color.

Sin embargo, la idea es que no sean muchos colores por lo que los gastos se dividirán según el grado de necesidad. Un ejemplo de lo anterior podría ser colocar en rojo los obligatorios, en naranja los necesarios, pero no obligatorios; así mismo poner en amarillo aquellos que no son necesarios, pero son recurrentes y de bienestar como una mensualidad de gimnasio o el corte de cabello.

Finalmente, se dispondrá otro color, por ejemplo el verde, para el ahorro. Cada rubro puede ser guardado en un recipiente seguro del color asignado.

La mecánica favorece tanto la asociación visual como la mental de los gastos, lo que permitirá su sano gasto.