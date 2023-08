Coljuegos lanza dura advertencia a influenciadores por rifas y concursos

Para Hincapié, es muy peligroso lo que está ocurriendo en las redes sociales, debido a las actuaciones de algunos “influenciadores” que desconocen la ley y para obtener mayor visibilidad sortean automóviles, casas, cirugías estéticas, etc., siendo importante indicar que no pueden excusarse en el desconocimiento de las leyes, dado que eso no les exime de la responsabilidad al momento de la imposición de sanciones.

Por último, el presidente de Coljuegos, hizo un llamado especial a todos aquellos que deseen operar juegos de suerte y azar, para que obtengan previa autorización, recordando que las rentas que recauda Coljuegos tienen como finalidad la financiación de los servicios de salud de los colombianos.