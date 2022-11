“Somos los socios estratégicos de nuestros clientes”

R.

La fórmula que pro­ponemos de aumento no puede ser otra que el por­centaje que se fije sea el de la inflación y no otro. Podrían, de pronto, revi­sarse formas de aumento de ingresos para los tra­bajadores en otros con­ceptos como por ejemplo en el auxilio de transpor­te, que no generan mayo­res cargas en lo que res­pecta a seguridad social y parafiscales, con lo que se encontraría un cierto equilibrio para el traba­jador.