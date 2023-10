“Estoy en desacuerdo con mantener la tasa”: ministro de Hacienda

"Compartimos el deseo de bajar la tasa de interés y recuperar la economía. Era la oportunidad para empezar un proceso de reducción. Esto genera un debate amigable y respetuoso en ningún momento ha habido ira o tensión", dijo Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.

"Lo que es claro que el Gobierno respeta la autonomía del Banco y no imponer una decisión. Estamos sugiriendo que es la hora de bajar las tasas. En este proceso en segundo mes la decisión no es unánime y el debate es claro y transparente y no hay una actitud fundamentalista o ira. Mi mayor respeto a la junta", agregó el ministro de Hacienda.