Alza de ACPM para el 2024 abre debate sobre no utilidades de conductores

“Que el ACPM suba no es algo nuevo. Lo que sí preocupa es que el ministro hable de beneficios por el control de precios. Los anuncios sí generan especulación”, dijo a El HERALDO, Anderson Quiceno, presidente de ATC.

Esta asociación, que reúne a dueños de camiones, se pregunta: ¿Por qué los pagos de fletes a los camioneros siguen a la baja y solo en algunos casos se mantienen estables en los últimos dos años?

"El ministro Bonilla dice que los transportadores hemos tenido beneficios y utilidades por no subir el diésel. Eso es mentira. No hemos recibido esos beneficios por la no subida de combustible. Le pedimos al Gobierno nacional que entienda cómo es la composición del sector de carga del país. Una cosa es entender quienes mueven la mercancía y otras son las empresas de transporte que intermedian. Otra cosa son los dueños de camiones y los dueños de equipos de transporte. A ellos, por mantenerse los precios sin alteraciones, se han beneficiado", dijo Quiceno.