Alza de la gasolina tendrá un grave impacto en la inflación: expertos

Los usuarios de vehículos y motos dijeron que se han visto perjudicados ante el alza constante de la gasolina corriente.

“Estoy muy afectada por la subida mensual de la gasolina, se suponía que era por un tiempo determinado para disminuir el déficit fiscal de los combustibles, pero a medida que ese tiempo pasa, se reduce nuestro poder adquisitivo y es más complicado rendir el dinero, en especial yo que me transporto constantemente en mi motocicleta”, expresó María Fernanda Charris, usuaria de motocicleta en Barranquilla.

Por su parte, Lorena Fernández, propietaria de un vehículo particular en Barranquilla, expresó que su economía se ha visto muy afectada desde que comenzó el aumento decretado por el Gobierno nacional.

“Desde que empezamos el año el alza ha sido en su mayoría de $400, y a mi particularmente me afecta porque yo tanqueo mi carro cada 15 días, y sea como sea, un carro consume demasiado así sea durante un día, y si eso me pasa a mi como propietaria, no me quiero imaginar como será para los taxistas, los que realizan transporte a través de aplicaciones y al servicio público en general, entonces es una problemática que me perjudica demasiado y no se hasta donde vamos a llegar”, dijo Fernández.