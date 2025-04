El Gobierno nacional en reunión con el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, se comprometió a girar $400.000 millones de pesos para pagar parte de la deuda de los subsidios de energía que les son dados a los estratos 1, 2 y 3 en el país.

“Nosotros hemos manifestado que, si no hay recursos adicionales para efectos de las empresas, hay unas de estas que ya están en el límite para poder continuar financiando los subsidios, porque es que nosotros como comercializadores tenemos una disyuntiva: o financiamos los subsidios o cumplimos con nuestros compromisos de pago de energía”, dijo Manzur al término del encuentro en el que también estuvo presente los ministros de Minas y Hacienda.

El dirigente también advirtió que no financiar los subsidios puede significar “un impacto en la factura de los usuarios”. “Hemos hablado, por ejemplo, en el departamento del Chocó cercano al 140 % en el estrato 1 y del 100 % en el estrato 1 para la región Caribe”, explicó.

Aunque precisó que los dineros que se girarían no suficientes para cubrir la totalidad de la deuda que ya suma 2,9 billones a marzo de 2025, se expedirán unos certificados para que las empresas tengan mayor liquidez.

“Esos sí darían oxígeno porque serían cercanos a 1.5 billones para poderlos negociar en el mercado financiero”, mencionó el presidente de Asocodis quien se mostró satisfecho por los acuerdos alcanzados con ambas carteras.

En el encuentro también se acordó constituir una mesa de trabajo para una próxima reunión dentro de un mes y de manera periódica para tratar de buscar la solución a este tema.

“Lo importante aquí es que la deuda no suba, no se incremente, sino que disminuya. Y esperamos pues que con esa voluntad el Gobierno y en la próxima semana se pudieran dar esos aspectos para beneficio, para que no haya ningún tipo de riesgo para todos los usuarios porque recordemos que no pagar apaga”, concluyó.