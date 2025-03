Germán Ávila Plazas, el cuarto ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, se refirió este jueves 27 de marzo al incremento que sufrió desde el pasado sábado 22 del mismo mes el ACPM.

En entrevista con Radio Nacional, el jefe de cartera indicó que el diésel tendrá otros incrementos este año con el objetivo, según sus palabras, de disminuir la deuda que tiene el Gobierno al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).

“Es imperioso, no hay otra alternativa, hay que hacer ajustes”, dijo Ávila Plazas.

Hay que recordar que el año pasado, el Gobierno en el mes de agosto decidió incrementar $1.900 el precio de este combustible. Esto generó un paro camionero que duró cerca de cinco días. La mesa de negociación con el gremio llevó a un acuerdo para dividir los aumentos en tres partes, lo que finalmente hizo que pasara de $9.000 a $9.800.

En febrero de este año volvió a subir $95 por efecto del ajuste anual y el pasado 22 de marzo subió nuevamente otros $75.

“Seguramente nos toca completar la tarea de hacer ese ajuste al precio del ACPM, próximamente comenzaremos las reuniones con los transportadores, yo creo que ya hay suficiente conciencia en el país de que no podemos seguir abriéndole una brecha fiscal de esa magnitud al Gobierno y a la sociedad colombiana, porque finalmente cuando esos recursos se destinan a ese propósito, estamos dejando de atender temas estructurales de las necesidades del país”, agregó el ministro de Hacienda.

Añadió al respecto en el medio nacional: “Tenemos unas exigencias muy grandes, en las reformas sociales, en los temas de la salud, los temas de educación, en los temas de vivienda, en los temas de reforma agraria y estos son imperativos históricos, el estado colombiano no puede solamente mirar una parte de las variables de la realidad económica sin ver la otra cara de las necesidades sociales y las transformaciones que el país necesita, si eso no lo hacemos, vamos a tener una economía de supervivencia y no una economía de crecimiento y desarrollo”.