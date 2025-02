Luego que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmara que se buscaría a través de un proyecto que llegará al Congreso de la República que los impuestos de conmoción se vuelvan permanentes, entre los que se destaca imponer IVA a plataformas de juegos de suerte y azar, impuesto del timbre del 1 %, así como a las exportaciones de petróleo y carbón, diferentes expertos y analistas consultados por EL HERALDO dieron su punto de vista frente a esta propuesta generada por el Gobierno.

Según Diego Guevara, los tres impuestos están clasificados de la siguiente manera: uno dirigido a juegos de suerte y azar en línea, asegurando que “será un impuesto que se cobre en el casino al momento de la entrada, y no por el número de las operaciones de apuestas”.

El segundo es un impuesto de timbre para diferentes operaciones notariales, y el tercero es el impuesto que está asociado a commodities, principalmente petróleo y carbón, en la exportación de los mineros.

La polémica estaría en que dichos impuestos, que ya fueron incluidos en un decreto del Gobierno nacional y revelado este viernes con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían pasar de ser temporales a permanentes. Según el ministro de Hacienda, “como mínimo se tendrá una base de recaudo de $12 billones, con los que se espera mejorar el flujo de caja del Gobierno”. “Preliminarmente tendríamos un piso de $12 billones, sería una reforma que los tres impuestos del Catatumbo trataría de dejarlos de manera estructural y permanente, van a ser parte de esos debates”, indicó.

Añadió el jefe de la cartera que en este 2025 estos impuestos que se incluyeron como parte de la conmoción empezarán a regir este año, mientras que otros que harán parte del proyecto regirían a partir del 2026, como reducir el impuesto de renta corporativo del 35 % al 30 %. También será incluido un artículo para que le dé luz verde al Gobierno para hacer el pago de la opción tarifaria a empresas de energía por cerca de $3 billones.

Además, confirmó que se está evaluando una ley de amnistías para facilitar los pagos de deudas que tengan las personas naturales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Una propuesta “indeseada”

Sobre este planteamiento y lo que ya se ejecutó con el decreto, diferentes analistas la consideran “una propuesta indeseada”, teniendo en cuenta la situación actual que presenta Colombia en materia económica.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, precisó a este medio que en este momento lo que se necesita es animar la inversión privada.

“Me parece que es una propuesta que el Congreso de la República ni siquiera va a estudiar, porque este no es un momento para ello. Considero además que seguimos como en una lógica de reparcheo y no de la solución estructurada del sistema tributario del país”, detalló Restrepo.

En ese sentido, el ex ministro de Hacienda expuso: “Me parece que este Gobierno debería dejarle la responsabilidad de ese ajuste estructural al próximo Gobierno, y que este no es un momento para andar pensando en reformas tributarias en Colombia”.

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, es el que propone pasar estos impuestos de temporales a permanentes.

A su vez, el ex director de la Dian Lisandro Junco expresó que esta propuesta no contará con los votos y no habrá debate, ya que no hay forma de exigirles a los colombianos que paguen más impuestos.

“Son los ciudadanos los que pagarían el impuesto al timbre, son los ciudadanos los que pagarían ese IVA a los juegos de suerte y azar digitales, y obviamente masacrarían aún más el sector de exportación de hidrocarburos cuando estamos ad portas de un racionamiento de energía y de gas, y creo que no es pertinente”, precisó Junco.

¿Qué es conveniente?

Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó a EL HERALDO que la posibilidad de que el impuesto a las operaciones de los juegos de azar y suerte sea permanente, es razonable.

“Esto sería razonable a mi juicio si se tiene en cuenta la naturaleza del impuesto a las ventas (IVA), su aplicación general a la prestación de servicio y las exclusiones y exenciones aplicables a servicios básicos que, en mi opinión, no debería cubrir las operaciones de juegos de suerte y azar, es decir, podría establecerse dicho impuesto de forma permanente”, explicó Ruiz.

Ahora bien, el experto no ve conveniente imponer de forma permanente el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. “Este sector está excesivamente gravado, además de limitado por múltiples medidas que han tenido como efecto una reducción importante en las operaciones, y sobre todo la rentabilidad de estos dos sectores tan estratégicos para la economía y el sostenimiento de las regiones a través de las regalías”, sostuvo.

Sobre el impuesto de timbre, es decir, a trámites notariales, el experto lo ve altamente inconveniente. “Este impuesto de timbre ya está gravado en su gran mayoría de impuestos registrales, y por ende, colocarle un impuesto adicional es inconveniente e innecesario”.

Los centros de pensamiento

Para los centros de pensamiento económico en Colombia, este planteamiento que quiere realizar el Gobierno nacional, no ayuda a la economía del país.

“Recordemos que en la Ley de Financiamiento habían temas que podían ser controversiales como el impuesto al carbono, que en últimas termina en mayores impuestos a la gasolina y mayores impuestos al diésel, en un año en el que el propio Gobierno ha dicho que quiere seguir cerrando la brecha de los precios del diésel con los precios internacionales”, manifestó a esta Casa Editorial José Ignacio López, presidente de Anif.

Por su parte, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, recordó que ya en la reforma tributaria de 2022 aumentó sustancialmente la carga tributaria, por ende, seguir aumentando impuestos tendrá un detrimento el crecimiento económico.

“Es innecesario, porque creemos que hay una capacidad de ajuste, nosotros vemos que hay justamente ese espacio”, manifestó el dirigente a EL HERALDO.

Lo que dicen los gremios

Fecoljuegos, gremio que representa a operadores de juegos de suerte y azar en Colombia, advierte que esta medida no solo pondría en riesgo la estabilidad financiera de un sector clave para la economía en línea, sino que además alteraría el equilibrio contractual entre las empresas actualmente autorizadas y el Estado colombiano, comprometiendo el modelo que ha permitido el crecimiento sostenible de esta industria.

“Es fundamental que las estimaciones de recaudo por una nueva medida fiscal que impacten el negocio se realicen sobre cifras fidedignas y proyecciones certeras”, señaló Evert Montero, presidente de Fecoljuegos.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), ya alertó sobre el impacto de esta nueva carga fiscal, que profundiza la incertidumbre en el sector y desincentiva la inversión en un momento en que el país necesita atraer capital y generar empleo.

“Por tal motivo, Colombia ya compite en desventaja frente a otros países productores de carbón y esta decisión sólo agrava la situación de un sector duramente golpeado por las decisiones del Gobierno”, manifestó el presidente de este gremio del sector mineroenergético del país.

Se plantea impuesto a las iglesias

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que en medio de los decretos por la conmoción interior, se estudia la aplicación de algunos gravámenes que apuntarían a cobrar impuestos a las iglesias en Colombia, con miras a recoger más recursos para atender la crisis generada en el Catatumbo. En ese sentido, afirmó que los impuestos a las iglesias en Colombia son una opción y se sustentarían en la urgencia de recoger la mayor cantidad de recursos posibles y de forma más inmediata. A su vez, dijo que se retomarían algunas propuestas que se incluyeron en la reforma de hace tres años.