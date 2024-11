Aunque la iniciativa de reforma laboral busca aumentar los beneficios de los trabajadores formales, impone costos adicionales a las empresas para la generación de empleo. Así dio a conocer su postura el centro de estudios económicos Anif frente a este proyecto de ley que lidera el Gobierno.

De acuerdo con el centro de pensamiento, esto supondría mayores barreras para acceder a un empleo formal para quienes están desempleados y para los trabajadores que hoy laboran en el sector informal.

Anif dentro de su informe titulado ‘Propuestas desconectadas del contexto del mercado laboral’, señaló que la situación de empleo en Colombia se ha caracterizado en los últimos años por tener una tasa de desempleo promedio de dos dígitos y una alta informalidad tanto laboral como empresarial.

“En efecto, entre 2010 y 2023, la tasa de desempleo promedió 11,0 % anual. De manera similar, la tasa de desempleo estructural a septiembre de 2024, calculada como la mediana de la tasa de desempleo desestacionalizada de los últimos 60 meses, fue de 11,1 %. Esto evidencia la existencia de problemas estructurales y desequilibrios en el mercado de trabajo que afectan negativamente la dinámica entre la oferta y la demanda de empleo”, señaló Anif.

El mal funcionamiento del mercado laboral, dijo el centro de estudios, afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los jóvenes, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales. “Esto se refleja en sus niveles de desempleo. Por ejemplo, entre 2010 y 2023, la brecha de género en el desempleo fue en promedio de 3,6 pp. En lo corrido de este año (enero-septiembre de 2024) la brecha ha aumentado 1pp frente a ese promedio: mientras la tasa de desempleo de los hombres ha sido de 8,4%, la de las mujeres ha alcanzado 13,2%, llevando la brecha a 4,6pp”.

En cuanto a los jóvenes, esta población enfrenta mayores condiciones adversas en materia de empleo. Los jóvenes registran una tasa de desempleo promedio de 18,6% entre 2010 y 2023, 7,6pp superior al promedio nacional para el mismo periodo, evidenciando una brecha significativa en materia de empleo. “Entre enero y septiembre de 2024, la tasa de desempleo de los jóvenes se ubicó en 17,5%, situándose 6,9pp por encima del desempleo reportado para el total nacional en el mismo periodo de tiempo”.

Adicionalmente, la informalidad constituye una problemática estructural persistente en Colombia. La tasa de formalidad anual del empleo se ha ubicado en promedio en 42,0% entre 2021 y 2023.

Recordaron que para lo corrido de 2024, la formalidad ha alcanzado 44,0 % del total de empleos, un avance poco significativo considerando que todavía el 56,0% de los empleos están en el sector informal.

“Estos trabajadores informales suelen estar excluidos de los beneficios laborales que ofrece el sector formal, tanto los actuales como los que se implementarían según lo propuesto en la reforma laboral”, dijo Anif.

Ahora bien, con la propuesta de reforma laboral que se discute actualmente en el Congreso propone modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo que, en principio, pretenden fortalecer los derechos laborales, dice el centro de pensamiento que podrían terminar afectando a la población que buscan beneficiar pues, en muchos casos, incrementan los costos de contratación y eso podría desincentivar la generación de empleo formal.

“La reforma contempla licencias remuneradas para periodos menstruales incapacitantes o condiciones como endometriosis sin que sea necesario una validación médica obligatoria. Esto podría desincentivar la contratación femenina si los empleadores buscan evitar los costos eventuales de otorgar dicha licencia, afectando aún más a una población que ya enfrenta retos para acceder al mercado laboral”, aseguraron.

Adicionalmente, la reforma propone un aumento significativo en las indemnizaciones por despido sin justa causa, lo que incrementaría sustancialmente los costos de desvinculación laboral.

“Igualmente, se propone una reducción de la jornada diurna de 9:00 p.m. a 7:00 p.m. y el incremento de los recargos dominicales y festivos del 75% al 100%. Estos cambios impactarían principalmente a sectores que requieren operación continua, potencialmente induciendo reducciones de personal o limitando nuevas contrataciones. Estas medidas resultarían contradictorias con iniciativas para dinamizar la actividad económica mediante la extensión de horarios de funcionamiento de los sectores productivos”, manifestó Anif.

Un análisis de los sectores económicos afectados por el aumento en los recargos por horas extras indica que las actividades inmobiliarias, la administración pública, los servicios públicos y la minería serían los más impactados.

“Esto se debe a la elevada participación de las horas extras en el total de horas trabajadas semanalmente en cada sector. En actividades inmobiliarias, las horas extras representan el 21,5 % del total de horas laboradas; en administración pública, el 20,9 %; en servicios públicos, el 20,2 % y las actividades de minería 19,9 %. En consecuencia, estos sectores podrían ver afectada su estructura de costos, lo que podría generar impactos nocivos en su dinámica, llevando a ajustes operativos o a una reducción en la fuerza laboral formal”, precisaron en su informe.

En resumen, indicaron que la reforma laboral propuesta tiene la intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores formales a través de mayores beneficios. Sin embargo, esta iniciativa impone costos adicionales y medidas que no abordan los grandes desafíos estructurales del mercado laboral.

“Las propuestas, tal como están hoy en el proyecto de ley, podrían incluso agravar estas problemáticas. Si bien es importante implementar mejoras en la calidad del trabajo para los trabajadores formales, no se puede desconocer el gran porcentaje de la población que no quedaría cobijado por estos cambios y que podría incluso verse perjudicado. Esto revela la importancia de asegurar que una mayor proporción de la población tenga acceso al empleo formal, un aspecto crítico que esta reforma no aborda adecuadamente”, destacaron.