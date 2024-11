Guillermo Herrera Castaño, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), habló sobre el congreso que tendrá el sector en la ciudad de Barranquilla desde hoy hasta el viernes 8 de noviembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

En diálogo con EL HERALDO, el dirigente gremial se refirió a la importancia de Barranquilla como sede del evento, el enfoque que tendrá el mismo, los invitados especiales y el tema coyuntural del sector de la construcción en Colombia que ya suma 25 meses de caídas en ventas de vivienda, y un panorama incierto con algunas decisiones del Gobierno.

¿Cuál será el eje central de este congreso de la construcción que se desarrollará en Barranquilla?.

Para este año, el enfoque del congreso es la ‘Reactivación sostenible: nuevas oportunidades desde las regiones’, con ello vamos a tener dos apuestas fuertes: una es la de Camacol Verde, que es un compromiso de sostenibilidad que ya arroja resultados importantes.

La política de nosotros con la construcción de viviendas verdes nos muestra que somos líderes en el mundo en la certificación Edge con la Corporación Financiera Internacional, tenemos cerca del 20 % de los metros cuadrados que se han certificado con este sello en todo el mundo, y de hecho, una de cada dos viviendas que certifican en América Latina se certifican aquí en Colombia, y ya tenemos 17 millones de metros cuadrados certificados.

Hemos venido avanzando también con nuestro catálogo de construcción biosostenible que se llama VIS 4.0. Lanzamos nuestra ruta de la circularidad, y en el congreso vamos a estar lanzando una plataforma llamada ‘Sostenido’, y que busca también articular toda la línea industrial que realiza productos para la construcción y donde esperamos registrar aquellos productos que hoy en Colombia tengan algún sello o alguna condición de sostenibilidad para seguir integrando estas estrategias de construcción que a 2030 nos hemos planteado como gremio, que el 50 % de las viviendas que se entreguen al país sean sostenibles.

¿Por qué nuevamente se eligió a Barranquilla como sede?.

Claramente nos va bien en Barranquilla, nos sentimos a gusto en Barranquilla, ha sido una gran anfitriona, y como lo vimos el año pasado, nos permitió hacer una convocatoria bien importante, este año también las inscripciones fueron cumplidas en su meta, los patrocinios, y todos están muy pendientes de estos temas de sostenibilidad y el otro eje que va a ser la reactivación de las regiones.

¿Cuáles son los invitados especiales de este congreso?.

Tendremos invitados de talla internacional, como es el caso de Dan Restrepo, quien fue asesor del presidente Barack Obama; el abogado chileno Axel Kaiser, cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso, y Cayetana Álvarez de Toledo, periodista y política española. Ellos evaluarán las posibilidades de desarrollo en la región.

También estarán en el congreso el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, y sus homólogos Arturo Herrera, de México, y Felipe Larraín, de Chile, quienes compartirán en el panel ‘Construyendo confianza a través de las regiones’.

Además, participarán los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; de Medellín, Federico Gutiérrez; de Cali, Alejandro Eder, y de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, quienes compartirán los aportes de sus administraciones.

Justamente el congreso de la construcción llega en un momento coyuntural, en el que el sector aún no levanta cabeza, ¿cuáles son las inquietudes y los retos?.

Hay preocupación sin duda alguna, tuvimos el peor septiembre de la última década, las ventas cayeron cerca de un 16 % si se compara con el año anterior, ya se sabe que el 2023 fue un año muy malo, y si uno lo mira en lo corrido de este año, es decir, en los primeros nueve meses, vemos que este año 2024 no está mejorando frente a 2023.

Si en los primeros 9 meses del año pasado vendimos 107 mil viviendas, este año, donde ya las tasas han bajado y deberían tener un impacto más importante en la comercialización de vivienda, se han vendido 106 mil, es decir, unas mil viviendas menos.

Eso nos preocupa claramente porque el panorama que tenemos hoy es que no hay plan de reactivación para el sector. El Gobierno nacional en más de una decena de ocasiones ha venido anunciado planes de reactivación para el sector de la construcción, planes que hoy no se han concretado, por el contrario, el anuncio que nos toma por sorpresa y con mucha decepción es que para el próximo año ya no tendríamos 50 mil subsidios, sino 20 mil.

Es un recorte bien importante, incluso frente al promedio histórico que tuvimos en la última década que fueron cerca de 70 mil unidades de vivienda VIS que financiaba el Gobierno nacional con diferentes programas.

Bajo esa condición, el panorama que tenemos es bastante complejo, y lo que esperamos del Gobierno es que nos digan cuál es el plan para el sector, y cuál es la estrategia que tiene el Gobierno nacional para impulsar la construcción de vivienda, un sector tan importante para la generación de empleo, y es un sector que ya completa cuatro meses consecutivos perdiendo empleos en Colombia.

¿Usted ve resiliencia en el sector de la construcción?.

Claro que siempre va a haber resiliencia en el sector a pesar de estos 25 meses tan malos que hemos tenido, y tenemos todavía fortaleza en oferta, aún tenemos 170 mil viviendas en oferta en todo el país, principalmente vivienda de interés social (VIS), pero aquí, más que el tema de los empresarios, es el tema de las familias y de los obreros que su empleo depende de las construcciones.