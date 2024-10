El abogado y representante de los industriales en todo el proceso de diálogo para concertar una fórmula del gas justa para la Costa caribe, César Lorduy, aseguró este lunes que Chevron se está arriesgando a enviar un 'mensaje de prepotencia y arrogancia con la Costa Caribe' de seguir con su negativa de no incluir el WTI en la fórmula para calcular los precios del gas.

Lorduy explicó que el último plazo para conocer la decisión de la multinacional Chevron se vence este martes 15 de diciembre y aunque Lorduy se manifiesta 'optimista', asegura que hasta el momento solo han recibido un 'no' por parte de la compañía, lo que significaría un alza del gas para la región que el mismo califica de 'irrazonable'.

'Hasta ahora lo que hay es un no por parte de Chevron y eso solo se traduce como inequidad para la Costa Caribe. Es un mensaje de prepotencia, arrogancia e indiferencia con la misma Región de donde ellos obtienen el gas, no se compadecen', aseguró Lorduy en diálogo con EL HERALDO.

Sus declaraciones hacen referencia a los pronósticos del ministro de Minas y Energía, Tomás Gonzaléz, quien explicó a EL HERALDO que las consecuencias de una negativa de Chevron generaría un ajuste superior a la inflación de noviembre (6.11%).

'No quiero adelantarme pero de no aceptar, habría una acción inmediata en pro de la costa. Primero para acudir al mismo Presidente Santos y luego otras medidas que esperemos no tengamos que acudir', señaló el abogado.