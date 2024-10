Miguel y Laura Riasco De Castro son la tercera generación de una familia que encontró la mejor manera de mantener vivo el espíritu empresarial de sus ancestros. Hace 22 años, Alfredo Riasco Labarcés y su hijo Miguel Riasco Noguera fundaron Casa Santana Ron y Licores S.A.. Y hace 5 años, los eslabones de la cadena se compactaron con La Hechicera, un licor de marca dentro del segmento Super Premiun.

Casa Santana tuvo como padre, antes de partir de este mundo, a un hombre maduro y visionario. Después de ser abogado, político, gobernador del Magdalena, padre de 10 hijos, empresario del negocio del banano, proveedor de la United Fruit Company, ser secuestrado por la guerrilla y liberado, Alfredo Riasco se exilió en 1992 en Miami, Estados Unidos. La adultez lo llevó a sumergirse en la poesía y la música cubana que compartió con exiliados de la isla en la Florida. Con ellos vio una hendedura para volver a los negocios y contarle a Miguel Riasco Noguera, su segundo hijo mayor y el más cercano, que era el momento de activar una empresa de familia.

La caída del muro de Berlín, la apertura de los países de la Europa oriental y del bloque soviético llevó a Cuba a perder su apoyo de la ex URSS y entrar en un Período Especial. Con la cortina de países soviéticos ventilando movimientos independistas y el Gobierno de Fidel Castro bloqueado había una necesidad de hacer negocios comerciales con el café, el tabaco, la azúcar, el ron y la música, bienes banderas. Allí los Riascos vieron la oportunidad en el ron.

La elección tuvo mucho de conocimiento de la cultura cubana, mucha pasión y una carga quijotesca, recuerda Miguel padre y Miguel Jr.

'A poca gente se le ocurre meterse a competir en la producción de licores, que es un monopolio del Estado en Colombia'. Pero además el emprendimiento se activó con una pregunta: ¿Por qué en Barranquilla no podemos hacer un ron igual de bueno que el de los cubanos?

La experiencia más que un baipás al embargo comercial, precisa Miguel Jr., 'me atrevo a decir que ellos aprendieron a hacer ron de una forma distinta'. Casa Santana ponía el capital, las materias primas, las barricas de roble americano que son importadas desde Kentucky, EE.UU., la posición estratégica y portuaria de la ciudad y el clima perfecto.

'Aprendimos de ellos, creamos el estilo y nos volvimos muy diestros, versátil', destaca Miguel Riasco Noguera. La compañía empezó a hacer rones y para otras marcas como Ron Santero, Caña del Magdalena, empezaron a grandes compañías de la región.

Laura y Miguel crecieron en medio de las barricas de roble en la zona Franca de Barranquilla y viendo a su papá al frente del negocio desde 1996. Los hijos se hicieron mayores con sus estudios profesionales, algunas veces acompañaron a comprar materias primas y Laura, que vivió en Nueva York, se estableció en Londres antes de anunciar su matrimonio. Su padre no podía creer que la hubieran conquistado. Ella además precisa que su hoy esposo tenía por costumbre apodar a sus novias. A ella la llamó la hechicera, 'porque a nadie lo podía casar'.

Después de constatar que esa primera siembra de 1993 tenía descanso en las soleras de barricas durante dos décadas, que estaba bien madurada, bajo el cuidado experto de Giraldo Mitouka, Maestro Ronero, la familia decidió celebrar el vínculo matrimonial de su hija el 15 abril de 2010, y regalar una edición limitada de un ron.

La Hechicera apareció en las mesas de los cientos de invitados a la boda, la mayoría extranjeros, quienes quedaron fascinados. La prueba animó a Miguel y Laura a crear una marca premiun, un sector muy competido en el mundo.

En 2013 aparece en Londres, el corazón de la industria, La Hechicera y se llena de premios y reconocimientos como ningún producto colombiano en el exterior. Fortiter in re et suaviter in modo que traduce 'Fuerte en el ser, suave en las maneras', es una frase que repetía Denise de Castro, madre de Miguel y Laura, y médula en el proceso de crear la marca. 'Esconde o guarda un valor de cómo somos, cómo debemos ser los colombianos y cómo debe ser un buen ron: fuerte en el carácter y que pase suave', concretó.

INNOVACIÓN Y PREMIOS. Casa Santana tiene un contrato con Procafecol para hacer bebidas alcohólicas con la marca Juan Valdés. Es ron con 8 años de añejamiento y con infusión de café, que es considerado como innovador. La

Hechicera, que vende en 13 países, 12 de Europa y Hong Kong en Asia, tiene 9 premios ganados desde 2013 entre los cuales, es el único ron que ha obtenido 2 medallas master del Spirits Business Masters Calificación de 5 sobre 5 en Difford’s Guide.