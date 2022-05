“Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar a Junior”: Perea

Muchos comentarios se generaron desde el miércoles, después de que el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que vio en España una entrevista en el Canal Bein Sports, en la que Luis Amaranto Perea confesó que Radamel Falcao García estuvo a punto de llegar a Junior antes de vincularse al Rayo Vallecano, a mitad del año anterior.

Hinchas, periodistas y demás se sorprendieron por la versión de Vélez. Nunca se había rumorado ni hablado en Barranquilla de una posibilidad de que ‘el Tigre’ se vistiera con los colores del rojiblanco. EL HERALDO, tratando de averiguar más detalles sobre lo contado por el reconocido comunicador manizalita, habló con el entrenador antioqueño y este desmintió por completo que haya dicho alguna palabra sobre una negociación entre Falcao y Junior a mediados de 2021.

“Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar. Nunca se ha contemplado, por lo menos estando yo en Junior, que Falcao pudiera llegar. Eso es nuevo para mí. En ningún momento he dicho que Falcao haya estado cerca, porque mentiría, conmigo eso no pasó”, manifestó en diálogo con EL HERALDO.

“Eso ni siquiera se contempló, por lo cual debe haber alguna confusión, porque nunca hubo un acercamiento. El nombre de Falcao nunca se manejó en las reuniones que tuve con Fuad (Char). Por eso me sorprende un poco que se relacione un poco mi nombre con una posible llegada de Falcao a Junior. Él es un futbolista inalcanzable para cualquier equipo en Colombia. No sé si aunque él baje sus pretensiones económicas algún equipo acá pueda hacerse con sus servicios. Más allá de mi relación con él, ni en la búsqueda del delantero que nos pudiera ayudar a mejorar y a reponer esa ausencia de (Miguel) Borja, el nombre de Falcao nunca se tocó”, agregó.

Siguiendo la misma línea, el estratega, que actualmente reside en España, aseguró que Carlos Bacca sí estuvo cerca de llegar a mitad del año anterior.

“De Bacca sí se habló, entiendo que no termina de firmar por un tema económico, eso sí puedo confirmar que estuvo muy cerca. Para cualquier equipo, con relación a Falcao, por lo que representa, por lo que suma, no solo desde el punto de vista futbolístico y de liderazgo, me parece que hubiese sido una gran apuesta si hubiese sido cierto. Yo sigo pensando que si Falcao no quiere volver a Colombia más por un tema familiar o algo similar, para cualquier equipo del país sería demasiado complicado traerlo por su alto costo”, comentó el orientador.

Con estas palabras del entrenador, que estuvo en Junior entre 2020 y 2021, se puede decir que la posibilidad de que el máximo goleador en la historia de la selección Colombia, Radamel Falcao García, vistiera la camiseta del ‘Tiburón’, nunca se gestionó, al menos no durante su ciclo.