“Yo le veo condiciones y futuro a Nelson Deossa”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo declaró que le ha hecho seguimiento al recorrido de Deossa en el fútbol colombiano y explicó que su convocatoria se acomodó a las circunstancias en la Liga colombiana, en la que varios clubes no querían ceder a sus jugadores en un momento cumbre del torneo.

“Lo hemos visto en campo (a Deossa), conocemos su historia como la de tantos muchachos. Nos tuvimos que adaptar a las situaciones de acuerdo a las competencias que están superpuestas con el microciclo”, dijo el entrenador.

Desde que Comesaña arribó a Junior por décima vez, ha expresado que no conoce a Deossa “como persona” y que no sabe “lo que puede aportar, y en qué función”, en los apremiantes momentos que vive el equipo en la Liga.

“El equipo no es un banco de pruebas hoy. Yo no puedo tirar hoy a la cancha un jugador que no tengo claro qué me puede dar. No tengo claro si va a ser una solución o más o menos ahí. Yo no lo voy a poner a él ni a otro. Estos son los que van a jugar (los que vienen jugando)”, dijo Comesaña en entrevista con EL HERALDO.