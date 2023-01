Yesid Caraballo, el autor de un par de genialidades en la Caribe Champions

Fue un golazo del cartagenero para abrir el marcador ante la Universidad César Vallejo de Perú, un rival internacional. La pesadilla de los visitantes fue extendida por el mismo protagonista. Yesid montó su recital y llevó la batuta de los ataques.

El extremo recibió en banda y, al descargar en uno de sus compañeros, se escabulló entre la defensa. Había medio equipo abajo y ninguno lo vio llegar. Solo el portero rival alcanzó a sentirlo con sus reflejos, pero cuando quiso dar la vuelta, este ya le había picado el esférico con temible tranquilidad. Estaba en su día.

Los peruanos lograron descontar con una buena jugada preparada de tiro de esquina, sin embargo los esfuerzos no fueron suficientes. La escuela Talento Cartagenero impuso su jerarquía (2-1) e inscribió su nombre en los cuartos de final de la Caribe Champions.

“Pilas que te van a hacer una entrevista, ¡juegue! Sales en el periódico y ya no te vemos más. Te vas para otro lado. El verdadero chao papá”, le alcanzó a decir uno de sus compañeros al finalizar el juego. “Me sentí bien, tuve que echarme el equipo al hombro. Me dije que tenía que dar un esfuerzo más para no quedar tan cerca en el marcador. El sol estaba fuerte, pero gracias a Dios se nos dio la victoria”, declaró Yesid Caraballo en diálogo con EL HERALDO.