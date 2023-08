Yerry Mina dará el salto al ‘Calcio Italiano’: llegaría a la Fiorentina

El central de la selección Colombia estaría muy cerca de cerrar su vinculación a la Fiorentina de Italia, que le habría ganado el pulso al Cágliari, el otro equipo de la Serie A de Italia que estaba interesado en el jugador oriundo del municipio de Guachené, del departamento del Cauca.

La información la dio a conocer el periodista especializado en el mercado de fichajes, Nicolo Schira, quien aseguró que “la Fiorentina ha superado la competencia del Cagliari por Yerry Mina. El jugador nacido en 1994 está cerca de aceptar la oferta del club viola”.

#Fiorentina are in talks with the free agent Yerry #Mina, who asks 3-years contract. Viola have offered a contract until 2024 with automatic extension until 2026 upon reaching certain conditions. #transfers