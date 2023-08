Ya es oficial que Lucas Moura será compañero de James en el Sao Paulo

Con el fichaje de Lucas Moura y del colombiano James Rodríguez, el Sao Paulo espera repuntar en la liga y salir de la mitad de la tabla, además de seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

Sequência aos trabalhos!



Nesta quarta-feira, @jamesdrodriguez seguiu as atividades com a preparação física do Tricolor, no CT da Barra Funda!#JamesTricolor #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/w7NGEaQMXE