“Estamos con ganas e ilusión de brindarle una alegría a todo el país”

Wilmar Barrios recibió de gran manera el apoyo que recibieron los integrantes de la Selección por parte del Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, previo al trascendental encuentro ante Perú, por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar.

El excapitán de la Amarilla se mostró optimista en su programa ‘El Resumen del Pibe’, confiando que “nuestra Selección nos va a dar la alegría de ir al Mundial”.

“Es bueno sentir esa energía desde afuera de personas importantes con lo es ‘el Pibe’. Nosotros, desde adentro, estamos con las ganas y la ilusión de que poder brindarle una alegría a todo el país en nuestra casa. Somos conscientes que necesitamos una victoria, así que esperamos que todos lleguemos en las mejores condiciones a este duelo y podamos conseguir el objetivo, que es ganar”, expresó ayer el volante del Zenit de San Petersburgo en rueda de prensa.

Una de las falencias que debe combatir el seleccionado nacional es la falta de gol. El equipo acumula cinco partidos sin anotar y, si bien aún se mantienen en puestos de clasificación directa, esa carencia los ha privado de estar más tranquilos en la parte alta de la tabla. ¿Cómo combatirla? Barrios resume todo en recuperar la confianza, no solo los delanteros, sino todos los integrantes del equipo.

“Esperemos que para este partido el arco pueda estar abierto para todos los integrantes de la Selección, no solo para los delanteros. Tenemos una nueva oportunidad donde podemos revertir esta situación. Estamos en casa, ante nuestra gente y aquí lo importante es ganar, así sea medio a cero, para poder seguir en los puestos de clasificación. Más allá que quizá la pelota no ha entrado en partidos anteriores, se viene trabajando muy bien lo que es la definición, solo es cuestión de recuperar la confianza este viernes para que las cosas se den de la mejor manera y logremos una victoria en casa”, expresó.

El volante cartagenero, de 28 años, no ve como un problema la falta de minutos jugados de varios de los integrantes de la Selección en este arranque de año, debido a la para en varias ligas del mundo, como por ejemplo la de Rusia, donde él actúa con el Zenit. El jugador espera “estar a la altura” y se siente “preparado” para actuar, si así el técnico Reinaldo Rueda lo considera.

“Pienso que el profe (Rueda) antes de elegir él mira y analiza muy bien cada situación de los jugadores convocados. En lo personal, durante mis vacaciones, intenté trabajar bien con algún plan elaborado por mi club. Inicié la pretemporada hace unos días y he tenido varios partidos amistosos previos a la convocatoria, así que llegó bien y con ganas de estar a la altura. Si me toca iniciar o no, estoy preparado”, manifestó.

Barrios resaltó la camaradería que existe en la Selección, independiente de la experiencia que se tenga defendiendo la Amarilla. Ex exjugador del Tolima le dio la bienvenida a los nuevos y a los que vuelven a ser convocados, ilusionado que puedan dar una mano para alcanzar el gran objetivo, clasificar al Mundial de Catar.

“Lo más importante que ha tenido siempre el grupo es recibir bien a los que por primera vez vienen a la Selección, para que se sientan en confianza y así mismo puedan aportar su talento al equipo. Víctor Cantillo ya ha tenido convocatorias antes y ha demostrado que la calidad que tiene es importante para nosotros. Fredy Hinestroza está porque se lo ha ganado, igual que Yaser Asprilla. Esperemos que puedan aportar su mejor versión con su talento y que todos podamos aprovecharlos de la mejor manera en esta doble fecha. Lo más importante es que cada uno de nosotros esté comprometido, concentrado y con cabeza fría para afrontar este crucial partido de la mejor manera”, concluyó.