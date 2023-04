West Ham 2, Arsenal 2: los de Arteta siguen dejando puntos

Dos empates seguidos, el segundo este domingo ante el West Ham (2-2) tras tener dos goles de ventaja y después de que Bukayo Saka fallara un penalti, dejan en el aire el dominio en la Premier del Arsenal, que empieza a sentir la presión del liderato en el tramo decisivo de la temporada.



En dos jornadas el conjunto de Mikel Arteta, dominador sólido en gran parte del curso, ha perdido cuatro puntos de renta respecto al Manchester City, que, con un partido menos y un enfrentamiento directo pendiente, está ahora a cuatro puntos en la clasificación.



No pudo con el Liverpool el pasado fin de semana a pesar de tener también un 2-0 a favor y tampoco este domingo, en el derbi londinense, con un West Ham que puja cada semana por la salvación.



Tropezó dos veces en la misma piedra el Arsenal, que inició el compromiso como un tiro pero después decayó. A los diez minutos estaba con dos tantos de ventaja. En el 7, Gabriel Jesús, a puerta vacía, llevó a la red un pase desde la derecha de Ben White. Y tres más tarde anotó el segundo el noruego Martin Odegaard tras recibir un balón de Gabriel Martinelli.



Reaccionó el equipo de David Moyes, que se vio a solo tres puntos de distancia del descenso. Le metió en el partido claramente un penalti que cometió Gabriel. No falló Said Benrahma, que acortó distancias.



Advirtió el West Ham, que en el tiempo añadido antes del descanso pudo igualar. Kurt Zouma tuvo el empate en sus botas, pero lanzó fuera en una situación inmejorable.



El asunto se afeó para el Arsenal a la vuelta de vestuarios. Todo le salió mal al conjunto de Arteta, que pudo respirar en el minuto 51 cuando una mano de Michail Antonio fue penalti. Lo ejecutó Bukayo Saka, pero falló. Empezaron a temblarle las piernas al Arsenal con el recuerdo del Liverpool aún fresco.



Y pronto llegó el empate en una acción impensable. Un balón largo, aéreo, impreciso al área que Jarrod Bowen, sin marca alguna, empalmó hacia la portería visitante. La pelota botó delante de Aaron Ramsdale y entró a la red para frustración de los 'gunners'.



Se lanzó a la desesperada el líder para recuperar la renta, el dominio en el partido. Fue sin orden. Los cambios de Arteta no funcionaron. El castigo pudo ser mayor para los visitantes porque Michail Antonio estrelló en el larguero un cabezazo a ocho minutos del final.