Vuelve a rodar el balón en la Liga Femenina

Las Tiburonas representarán nuevamente a la ciudad, debutando este domingo en el Romelio Martínez, ante el Deportes Tolima, en la primera jornada del rentado local.

El fútbol femenino colombiano, tanto a nivel de clubes como selección, se ha posicionado mundialmente en los últimos años. Durante el 2022, la Selección Colombia dejó en alto el nombre del país en competencias internacionales como el Mundial Femenino Sub-20 y Sub-17, y la Copa América. Asimismo, los clubes nacionales se destacaron en la Copa Libertadores Femenina con la participación exitosa del América de Cali y el Deportivo Cali. Por ello, se espera una gran temporada este semestre, con la participación de varias de las figuras de nuestro balompié, entre las que se destacan Carolina Arias, Catalina Usme, y Daniela Montoya, entre muchas otras.

Precisamente Carolina Arias se convirtió en el refuerzo boom del Junior femenino para esta nueva temporada. La exjugadora del Atlético de Madrid de España espera liderar un grupo joven, pero con hambre de gloria, que espera —¡por fin!— dar el salto de calidad para meterse en la pelea por el título, de la mano —también— de la entrenadora Yinaris García.

La primera jornada traerá los siguientes compromisos:

*Junior vs. Deportes Tolima (domingo, 6 p.m.)

*Cortuluá vs. América de Cali (domingo, 4 p.m.)

*Deportivo Cali vs. Real Santander (domingo, 6 p.m.)

*Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín (sábado, 2 p.m.)

*Llaneros vs. Bucaramanga (19 de febrero)

*Millonarios vs. Deportivo Pasto (domingo, 3 p.m.)

*Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó (martes, 5 p.m.)

*La Equidad vs. Atlético Huila (domingo 3 p.m.)