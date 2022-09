Juan Sebastián Molano gana la última etapa y Evenepoel se corona en la Vuelta

El belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) se ha proclamado vencedor final de la 77 edición de la Vuelta a España una vez disputada la vigésimo primera y última etapa, entre Las Rozas y Madrid, de 96,7 km, en la que ganó al esprint el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates).

Molano (Paipa, 27 años) se sumó a la fiesta de Evenepoel ganando un disputado esprint por delante del danés Mads Pedersen (Trek Segafredo) y del alemán Pascal Ackerman UUAE).

Evenepoel subirá al podio acompañado de los españoles Enric Mas (Movistar) y Juan Ayuso (UAE Emirates), segundo y tercero, respectivamente.

En el resto de clasificaciones, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) se llevó el premio de la montaña, el maillot verde de la regularidad fue para el danés Mads Pedersen, el blanco de mejor joven lo ganó Remco Evenepoel y por equipos se impuso el UAE Emirates.

"Estoy muy feliz. Quiero dedicarle este triunfo de etapa a mi madre, que la quiero mucho, a mis hermanos, a toda mi familia. Estoy muy emocionado. A todo mi equipo, que hicimos un trabajo perfecto en esta Vuelta. Es increíble, te lo juro que aún lo estoy asimilando. Nadie se imagina la felicidad tan grande que siento", dijo en meta el ciclista de Paipa.



En principio la idea era lanzar a Ackerman, pero a 300 metros de meta se vio en cabeza y apretó para no verse superado por Mads Pedersen.



"Sabía que tenía que hacer un buen trabajo para Pascal Ackermann, me sentí con muy buenas piernas, y él también. Al final, partí faltando 300 metros, como suele ser mi lanzamiento. El equipo hizo un trabajo perfecto. Miré por el lado izquierdo, que venía Pedersen a pasarme, y en ningún momento pensé en parar", explicó.



Un triunfo que le llega al colombiano después de una temporada de mucho sacrificio, y que finalmente compensó con victoria.



"Pienso en todas las cosas que he hecho para llegar acá, todo el esfuerzo que hacemos como deportistas, como ciclistas, como personas, dejando en casa a nuestra familia. Estoy muy feliz y agradecido con todo mi equipo” , concluyó.

En la general, el mejor colombiano fue Miguel Ángel López, quien se quedó a puertas del podio ubicándose en la cuarta casilla a 5 minutos y 16 segundos de Evenepoel. Rigoberto Urán fue el segundo mejor en el noveno puesto a 11' 04'' del líder. Luego están Sergio Higuita en el 23, Harold Tejada en el 65 y Juan Molano de 126.