Así fue el desmayo de ciclista en la Vuelta a Colombia Femenina 2022

La deportista, que se desmayó cuando cruzaba el Alto de Ventaquemada, compartió en redes sociales, los momentos de pánico que vivió, mientras era auxiliada por miembros de su equipo Guerreras del Norte- Manzur- Indenorte- IMRD.

“No veía, no sentía la cara ni los brazos, no me entraba el aire. Me auxiliaron mi entrenador, el juez de la carrera y una ambulancia. No podía respirar, tampoco veía, fue un desespero horrible", narró la joven deportista.