¿Viene o no viene Giovanni Moreno a Junior?

Juan Cruz Real no ha solicitado a Giovanni Moreno ni Junior lo ha buscado. El propio jugador es el que ha mostrado interés y ha hecho gestiones para procurar que el cuadro rojiblanco lo contrate, según averiguaciones hechas por EL HERALDO con fuentes del club y otras del entorno del futbolista.

Luego de su polémica salida del Atlético Nacional, por unas declaraciones sobre el bajo sueldo del técnico verde Hernán Darío Herrera, las cuales incomodaron a la directiva del club antioqueño, ‘Gio’ anunció su deseo de seguir jugando y durante la emisión de un ‘en vivo’ en Instagram lanzó unas palabras que alborotaron el avispero en el mundo rojiblanco.

“Si voy a Junior espero que la gente (de Nacional) no me crucifique. Yo quiero seguir jugando y compitiendo”, expresó el zurdo de 36 años de edad en su diálogo público con uno de los líderes de la barra ‘Los del sur’, de Nacional.

Aquí el video de Gio Moreno en relación con una posible vinculación a Junior. pic.twitter.com/hHZXg5LLJX — María José Meza (@majomezap) July 10, 2022

De inmediato estallaron toda clase de versiones, suposiciones y especulaciones. Se señalaba que todo estaba listo, que eso que Moreno había expresado en Instagram era prueba inequívoca de que se convertiría en tiburón.

Sin embargo, los accionistas de Junior negaban que existiera una negociación o intenciones de ficharlo. Uno de ellos le admitió a EL HERALDO que sí había sido ofrecido por representantes del jugador e intermediarios.

Llamadas aquí, mensajes acá. Giovanni Moreno y sus representantes se han movido buscando palancas para que le abrieran paso a él en Junior. Hasta se comunicó con un jugador importante de la nómina para pedirle que lo recomendara.

El volante o mediapunta, que pasó por Envigado, Nacional, Racing de Avellaneda (Argentina) y el Shanghái Shenhua (China), lanzó otras palabras en un ‘en vivo’ en Twich que pusieron a pensar que era cierta la posibilidad de que viniera a vestirse de rojiblanco.

“Ya le dije Bacca que me guarde el 70, ahí estoy hablando con él, todavía no se sabe”, dijo.

| “Ya le dije a Bacca que me dejara la 70”. Gio Moreno. Locura jajapic.twitter.com/PPENL5u5Xb — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) July 13, 2022

El miércoles, en medio de la presentación del regreso de Carlos Bacca y la victoria de Junior 3-1 sobre Nacional, en el estadio Metropolitano, varias versiones de prensa aseguraron que Giovanni Moreno se encontraba en Barranquilla para reunirse con los Char y arreglar su vinculación. EL HERALDO intentó, pero no ha logrado constatar la presencia del mediocampista en la ciudad.

Hasta el miércoles en la noche, fuentes dirigenciales del club consultadas por EL HERALDO, siguieron negando la existencia de la negociación, aunque Roberto Char, que acompañó a Bacca en la presentación, expresó que la institución históricamente siempre trataba y se esmeraba por contratar los jugadores que pedían los técnicos y que si Juan Cruz Real quería contar con ‘Gio’ Moreno, probablemente se lo podrían traer, dadas las circunstancias del futbolista y las enormes posibilidades que existen en ese sentido.

Por las ganas que tiene el jugador, no sería una misión compleja que el conjunto caribeño lo incorpore a su plantel. Giovanni Moreno está en una disposición similar a la de Teófilo Gutiérrez cuando salió de Junior. Aceptó bajarse el gran sueldo que tenía para que le subieran el pulgar en el Deportivo Cali y pudiera continuar jugando.

‘Teo’ concretó unos premios por logros conseguidos y al coronarse campeón, recibió compensación por lo que sacrificó.

Esa sería la idea de Moreno, que quizá quiere sacarse la espinita de que hayan desechado sus servicios en Nacional tras ser campeón. Por eso pone todo de su parte para integrarse a Junior.

LO QUE DICE CRUZ REAL

A todas estas, ¿qué dice Juan Cruz Real? Es evidente que Moreno no ha estado en la lista de solicitudes de Juan Cruz Real, que siempre habló de la necesidad de adquirir dos defensas centrales (ya llegaron José Ortiz y César Haydar), un volante de marca (ya arribó el argentino Iván Rossi) y un extremo (que no ha llegado todavía).

Nunca mencionó volantes creativos o mediapuntas, de hecho, Cruz Real, como la mayoría de entrenadores actuales, no juegan con 10 clásico o enganche. Prefiere los jugadores dinámicos e integrales, que pisen las dos áreas y colaboren en las dos fases del juego.

Al ser interrogado sobre si aprueba o no el nombre de Giovanni Moreno, Cruz Real explicó que los directivos no le había puesto ese nombre sobre la mesa.

“Yo no voy a hablar de supuestos, a mí nadie me ha hablado de ese jugador, honestamente. Nadie va a negar a su calidad, la jerarquía que tiene, pero bueno, a mí nadie me ha hablado”, dijo en el inicio de su extensa respuesta al respecto.

“Yo tengo que enfocarme en lo que tengo hoy, la verdad que me desayuno ahora, honestamente. Nadie me dijo nada de nada, así que pensaremos, no sé. Si viene la directiva y me lo plantea, veremos, pero, para mí lo más importante son los jugadores que tengo, estoy contento”, comentó el DT.

“Siempre vamos a tener las puertas abiertas para un jugador que pueda sumar, pero hay que analizar muchas cosas, no es traer por traer, ya lo dije la otra vez, las nóminas más caras no son las mejores nóminas, tenemos que seguir con humildad, profundizando una idea, trabajando, como lo vienen haciendo los muchachos. Obviamente, siempre vamos a estar abierto a posibilidades, pero nadie me lo ha planteado concretamente”, puntualizó.

¿Aprueba o no Juan Cruz Real la llegada de Giovanni Moreno a Junior? Esto respondió el entrenador. pic.twitter.com/oYLyZgsZDt — DeportesEH (@DeportesEH) July 14, 2022

Algunos directivos de Junior consideran que no es necesario el fichaje de Moreno y a otros les agradado mucho, desde sus comienzos en Envigado, su estilo de juego.

Amanecerá y veremos si finalmente los deseos de ‘Gio’ Moreno son correspondidos y comienza una negociación formal, o si definitivamente se descarta su nombre. Lo único que se sabe es que en Junior, nunca se sabe.