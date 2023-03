Video: Futbolista se desploma en pleno partido al sufrir paro cardíaco

Tras cerca de diez minutos de tensión, la ambulancia se llevó al jugador consciente en dirección al Hospital Reina Sofía y después se decidió la suspensión del partido, que registraba un empate a uno, tras las consultas entre técnicos, futbolistas, equipo arbitral y dirigentes.

La decisión de suspender el partido fue anunciado por la megafonía del estadio, al que asistieron algo más de diez mil espectadores, quienes salieron del escenario deportivo bastante preocupados por el estado de salud de Gudelj.

O lateral-esquerdo sérvio do Córdoba CF, Dragisa Gudelj, irmão de Nemanja Gudelj, do Sevilla FC, desmaiou na partida da Série C do Córdoba contra o Racing Ferrol, sem resistência devido a uma parada cardíaca, quando os paramédicos perceberam a gravidade correram com… pic.twitter.com/8cQE5kFijI